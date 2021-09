Simone Di Pasquale fra le pagine del settimanale Nuovo Tv ha dichiarato che questa (che debutterà il prossimo ottobre) sarà l’ultima edizione di Ballando con le Stelle a cui parteciperà.

“Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con Milly Carlucci per manifestarle la mia gratitudine. Devo a lei il mio successo. Ma alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me”.

Dopo quindici edizioni edizioni (una in arrivo, una vinta, sei da finalista), Simone Di Pasquale ha deciso di smettere di ballare per la Carlucci a 43 anni suonati. Quale sarà il suo futuro televisivo non si sa (magari un reality?), ma difficilmente lo vedremo sbarcare ad Amici di Maria De Filippi.

Oltre Raimondo Todaro lasciano Ballando con le Stelle altre due storiche ballerine – la reazione di Milly Carlucci * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/1U9LRHBWbV — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 24, 2021

Simone Di Pasquale pronto a dire addio a Milly Carlucci, lei in passato: “Avremo modo di conoscere nuovi ballerini professionisti, nella vita si va avanti”.

Commentando l’abbandono di Raimondo Todaro, Milly Carlucci – fra le pagine del settimanale DiPiù – aveva dichiarato: