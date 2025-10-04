15.1 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Gossip

Simone De Bianchi: il nuovo romano del Grande Fratello

Simone De Bianchi: il nuovo romano del Grande Fratello

Conosciamo meglio uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Simone De Bianchi. Entrato nella Casa più spiata d’Italia, De Bianchi è già un volto noto al pubblico.

Nato a Roma, Simone ha 23 anni e vive con sua madre, Francesca, e sua sorella, dopo la separazione dei genitori avvenuta circa cinque anni fa. Attualmente lavora come postino, ma non rinuncia alle sue passioni artistiche: è anche attore e content creator. Nel corso della sua carriera ha recitato in tre film, tra cui “Come un gatto in tangenziale” e il suo sequel. Di recente, ha interpretato un ruolo nella pellicola “Accattaroma” e ha pubblicato alcune canzoni, tra cui “Milkshake”. Sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 46.000 follower, si presenta anche come CEO di una casa di produzione, la RollerShutters Production.

Simone partecipa al Grande Fratello insieme a sua madre, Francesca, come un concorrente unico. Nel video di presentazione, ha dichiarato di essere molto romano e di avere varie passioni, dal calcio al cinema, oltre alle donne. Ha spiegato che desidera entrare nella Casa per vivere un’esperienza unica e divertente, sottolineando il suo amore per il gioco di gruppo e il suo talento nei pesci d’aprile.

