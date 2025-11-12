Simone De Bianchi critica i concorrenti del Grande Fratello

Simone De Bianchi torna a parlare dello scontro acceso tra sua madre, Francesca Carrara, e Donatella Mercoledisanto, che ha scosso gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello. L’occasione è buona anche per criticare il comportamento di alcuni concorrenti.

Nella prossima puntata, in onda su Canale 5, Simone, a rischio eliminazione, ha commentato sul conflitto tra le due donne. Durante una conversazione con Ivana Castorina e Flaminia Romoli, ha sottolineato che non c’è stata equità nella discussione: la Casa sembra schierarsi contro sua madre, ma nessuno si assume la responsabilità delle proprie opinioni. Mentre lui è stato nominato per un errore con Grazia Kendi, gli altri non si sono fatti avanti contro Donatella.

Simone ha espresso la sua frustrazione, chiedendo perché il suo comportamento sia stato condannato mentre quello di Donatella sia passato inosservato. Anita Mazzotta e Ivana hanno cercato di mediare, dicendo che le colpe sono distribuite, ma Simone ha continuato il suo sfogo, evidenziando che la situazione tra le due concorrenti non è stata affrontata con la stessa serietà.

Parlando anche delle nomination recenti, Simone ha spiegato perché sua madre ha scelto di nominare Rasha: non c’è stato un chiarimento tra loro. Questa affermazione ha scatenato la reazione di Anita, che ha criticato Simone per averlo fatto senza prendere posizione. La tensione tra gli inquilini è palpabile e sembra che i rapporti si siano incrinati definitivamente.