Simone de Beauvoir affermava che «donna non si nasce, lo si diventa», e che l’id…

Simone de Beauvoir affermava che «donna non si nasce, lo si diventa», e che l’identità femminile è solo il prodotto di una costruzione sociale radicata nel patriarcato.

Ma davvero il concetto di donna è esclusivamente un costrutto della cultura patriarcale?

Davvero la liberazione femminile può avvenire soltanto attraverso la cancellazione della differenza sessuale?

Le filosofe Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo rivendicano la differenza delle donne – in primis il fatto di essere il sesso che genera – e la necessità del femminismo di rappresentarla non come un ostacolo, causa di subordinazione e inferiorità, ma come una forza, elemento fondamentale per raggiungere una libertà autentica. La loro analisi affronta, con sguardo acuto e senza fare sconti, alcuni dei temi più caldi del nostro tempo.

📚 “Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa)”, Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo.