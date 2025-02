Simone Cristicchi: Scegliere tra Meloni e Schlein

Simone Cristicchi si distingue per il suo rifiuto di schieramenti politici. Apprezzato sia da Giorgia Meloni che da Elly Schlein, l’artista sostiene di essere un “artista libero” e non politicizzato, con il desiderio di dedicarsi esclusivamente alla musica. Durante il Festival di Sanremo 2025, ha presentato la canzone “Quando sarai piccola”, dedicata alla madre malata di Alzheimer, ricevendo sia applausi che critiche. Alcuni lo hanno accusato di strumentalizzare la malattia per visibilità.

La gara di Sanremo ha riacceso le discussioni sulla sua collocazione politica. Alcuni lo considerano di destra, citando le sue posizioni contro l’utero in affitto e le polemiche per il suo spettacolo sulle foibe, che gli hanno causato minacce e protezione. Tuttavia, Cristicchi ha anche scritto un inno per il quotidiano di sinistra Il Riformista nel 2005, complicando ulteriormente la sua categorizzazione.

Intervistato da Nunzia De Girolamo, Cristicchi ha espresso gratitudine per il consenso bipartisan ricevuto, sottolineando che la musica non ha colori politici. Ha affermato di essere sempre stato un artista libero, desideroso di far arrivare la sua arte a un vasto pubblico. Pur avendo opinioni personali, non si sente obbligato a esprimerle in ogni occasione, ma si dichiara soddisfatto del successo della sua canzone, che sembra aver colpito un ampio spettro di ascoltatori. Conclude affermando di non rinnegare le proprie idee, ma di voler mantenere la propria libertà artistica.