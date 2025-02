Simone Cristicchi: L’Alzheimer in Musica con ‘Quando Sarai Piccola’ per sua Madre

Il cantautore Simone Cristicchi parteciperà al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Quando sarai piccola”, dedicato alla madre. Il testo affronta tematiche profonde riguardanti il ciclo della vita e il rapporto tra genitori e figli, sottolineando il momento in cui i genitori, invecchiando, tornano a una sorta di infanzia e necessitano di cura e attenzione da parte dei figli. La canzone fa riferimento al dolore causato dall’Alzheimer, un tema che Cristicchi ha vissuto personalmente quando la madre ha affrontato gravi problemi di salute sette anni fa.

Cristicchi ha descritto il brano come una sorta di lettera immaginaria scritta alla madre, per aiutarla a comprendere l’accaduto e per esprimere gratitudine per l’amore ricevuto in passato. La canzone non trasmette solo tristezza, ma celebra anche l’amore e la connessione emotiva tra genitore e figlio. Inizialmente, il testo evoca ricordi e momenti condivisi, con Cristicchi che si immagina mentre guida la madre attraverso la sua vita, contribuendo a farle recuperare memoria e sensazioni.

“Quando sarai piccola” rappresenta la quinta partecipazione di Cristicchi al Festival di Sanremo, evento che nel 2007 lo vide trionfare con “Ti regalerò una rosa”, anche quella dedicata a tematiche emotive. Anche quest’anno, diversi cantautori parteciperanno, e Cristicchi ha sottolineato la sua posizione accanto ad artisti come Brunori Sas e Willie Peyote, indicando una forte rappresentazione della canzone d’autore italiana sul palco dell’Ariston.