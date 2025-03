Simone Cristicchi e la Verità sulla Canzone: La Risposta di Lucarelli

Simone Cristicchi ha recentemente affrontato il suo brano “Quando sarai piccola” in occasione del Festival di Sanremo 2025, dove si è classificato quinto. In un’intervista al Corriere della Sera, Cristicchi ha chiarito che la canzone non tratta dell’Alzheimer, contrariamente alle interpretazioni diffuse. Ha sottolineato che il testo è una lettera di rassicurazione di un figlio alla madre, riferendosi specificamente all’aneurisma cerebrale che ha reso la madre disabile al cento per cento. L’artista ha descritto la situazione della madre come una mente lucida intrappolata in un corpo non più reattivo.

Tuttavia, queste affermazioni hanno attirato l’attenzione della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha criticato Cristicchi per aver strumentalizzato la malattia senza chiarire chiaramente il significato della canzone. Lucarelli ha messo in dubbio la sincerità del cantante, paragonando il suo comportamento a un “errore di comunicazione” simile a quello di Chiara Ferragni, e ha sottolineato che i sintomi descritti nel brano sono facilmente attribuibili all’Alzheimer.

Inoltre, Cristicchi ha espresso la sua vicinanza alla leader di destra Giorgia Meloni, affermando di sentirsi dalla parte degli ultimi, suscitando ulteriori critiche da parte della Lucarelli. La giornalista ha ironizzato sulle sue dichiarazioni politiche, sottolineando il contrasto tra il suo messaggio e il sostegno a una figura politica come la Meloni, notoriamente associata a politiche divergenti. La polemica continua a svilupparsi tra i sostenitori e i detrattori dell’artista.