Simone Coccia scoppia a piangere da Barbara d’Urso

Dopo Stefania Pezzopane anche Simone Coccia è stato in tv a parlare della fine della loro storia d’amore. L’ex gieffino ospite da Barbara d’Urso ha spiegato come mai è finita la relazione con l’ex deputata del PD.

“Il nostro rapporto si era un po’ trasformato. Ci siamo accorti che negli ultimi periodi il rapporto era passato dall’amore all’amicizia. Diciamo che l’abbiamo capito dopo San Valentino. Abbiamo festeggiato il 14 febbraio perché stavamo ancora insieme. Ad un certo punto avevamo notato che era un rapporto di amicizia. Credo che non ritroverò mai una donna come lei. Noi convivevamo però oltre al fatto che il rapporto era mutato, ci vedevamo poco per motivi di lavoro, soprattutto suo. Voglio specificare che non c’è nessun’altra. Chi ha preso la decisione? L’abbiamo presa insieme, ma in qualche modo sono stato io a mettere sul tavolo questa situazione. Adesso il bene è rimasto nei suoi confronti. Soffro perché è stata una bella storia e mi è dispiaciuto che si è trasformata. Se sono sicuro di non amarla più? Le voglio tanto bene e sono stati anni bellissimi”.

Simone Coccia piange in diretta: “La chiamavano nana”.

Subito dopo aver parlato dei suoi sentimenti per Stefania, Simone è scoppiato in lacrime. Coccia Colaiuta ha spiegato che le pressioni esterne e le cattiverie degli hater hanno giocato un ruolo non da poco nella fine della sua storia con la Pezzopane.

“Noi abbiamo subito tante cattiverie. Ne abbiamo passate tante, questo è stato uno dei tanti motivi. All’inizio uno è forte perché hai una storia nuova. Poi è stato questo che ha influito parecchio. La storia con Stefania è stata bellissima, non bella. Io non nascondo anche che nel momento in cui veniva presa come bersaglio ‘nana di qui, nana di lì’. Io mi arrabbiavo e c’andavo giù pesante. Mi dicevo ‘prendetevela con me e non con una donna. C’è stato amore, ma anche tanta sofferenza. Della sofferenza che conosciamo solo noi. Poi il suo lavoro ha molte pressioni. Le persone cattive però poi continuano con le cattiverie. Anche se ci siamo lasciati la gente continua ad attaccarci entrambi. La gente non se ne fa una ragione e attacca. Se torno a fare lo spogliarellista? No, l’ho detto ma scherzavo era solo una battuta”.