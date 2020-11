Simone Coccia Colaiuta torna al centro dell’attenzione, questa volta con un botta e risposta internazionale. Ieri Sohpie Perry, la figlia di Luke Perry, ha pubblicato un messaggio che le avrebbe inviato il compagno della mia amatissima Stefania Piece of Bread. Nello screen si legge: “Tu pensi di essere bella, ma sei davvero brutta“.



La ragazza ha risposto con una serie di stories con una foto di Simone Coccia Colaiuta: “Ma questo sei tu? Pensate a uno che ha questo aspetto e ha il coraggio di scrivermi“.

L’ex gieffino non si è arreso ed ha continuato ad attaccare Sophie.

Ma davvero vi stupite? Simone era lo stesso che commentava i post di star di Hollywood come Britney o Gaga con frasi del tipo “la mia grande amica”, “ci vediamo presto ti aspetto carissima”.

“I progetti dell’anno nuovo sono già entrati in azione, perché a fine mese sarò negli Stati Uniti per motivi di lavoro, a cui aggiungerò anche un ‘pizzico’ di vacanza. Sono in contatto con alcuni produttori cinematograci di Los Angeles, con i quali abbiamo organizzato una riunione per poter discutere di una prossima collaborazione.

Finora sta andando tutto bene, e questo è il motivo principale del mio volo a Los Angeles. La mia voglia di imparare mi spinge verso il meglio: se ci saranno possibilità per me, la prima cosa che farò sarà studiare, per essere all’altezza e migliorare ogni giorno. Non temo la distanza, anzi. Avendo una compagna matura e intelligente, sono convinto che la distanza rafforzerà sempre di più il nostro rapporto, che è già stato rafforzato dalla cattiveria della gente.

Personalmente ho proprio bisogno di andare a realizzare questo progetto molto importante. Non ho paura di ‘uscire dal giro’, anche perché credo che sia bello godersi la popolarità, ma che non si possa vivere solo in funzione delle comparsate in tv legate alla vita privata. Bisogna pensare pure ad altre cose più importanti che si possono realizzare nella propria vita”.