Ieri sera Rai2 non ha trasmesso la nuova puntata de Il Collegio per lasciare spazio al tennis (caricando l’episodio direttamente su RaiPlay). Un episodio chiave che ha visto il ritorno in qualità di guest star delle gemelle Fazzini e la squalifica di Simone Casadei, l’allievo più indisciplinato di tutte le edizioni.

Intervistato da ComingSonn, Casadei ha così commentato l’esperienza.

“L’avventura al Collegio mi ha cambiato, in particolare nei modi di fare e di esprimermi nei confronti delle persone più grandi di me… Io l’idea di stare in classe non la sopporto, non sopporto di stare seduto cinque o sei ore in un banco ad ascoltare un’altra persona che, per la maggior parte delle volte, esprime argomenti che non mi interessano”.

Uno dei motivi della sua indisciplinatezza è stata la mancanza della sua fidanzata. Un grande amore? No, i due si sono già lasciati. “No, non è lei quella giusta; infatti, appena uscito dal Collegio ci siamo lasciati ed è finita lì“.

Simone Casadei su Instagram: “Sono una persona buona di cuore”

“Stasera voglio fare chiarezza su queste cose.. Dal primo giorno che ho visto Maria Sofia sono sempre stato dalla sua parte.. L’ho sempre protetta e le ho sempre detto di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Una persona è libera di fare le proprie scelte.. se dobbiamo ascoltare le altre persone a questo punto dove saremo? Sono sempre stato una persona che aiuta gli altri nei momenti in cui sono in difficoltà, questa è una cosa che potete chiedere a chiunque (mio conoscente) e sono sicuro che lo confermeranno. Secondo voi perché nell’ultimo post ho scritto “non fermatevi alle apparenze”?”.

Simone Casadei ha poi continuato.

“Loro hanno dimostrato che sono così menefreghista arrogante e se si può dire anche un po’ bambino.. da una parte me ne vergogno ma ormai e andata così… Crescere? Io devo crescere siamo seri? Vabbè lasciamo stare. Passerò per quello che non sono Ragazzi vi voglio dire che nella vita ci sarà sempre quella persona di merda che vi giudicherà per quello che siete, vi tratterà male magari anche in maniera assai cattiva. Il mio consiglio e di non ascoltare nessuno so che è molto difficile. Tanto noi in fin dei conti dove viviamo? Viviamo in un mondo che si basa sulle apparenze, che la maggior parte delle volte ingannano. Io sono così mi ritengo una persona buona di cuore voglio dimostrarvelo e sono pronto ad aiutare sempre il prossimo!”.

Nessuno ha mai messo in dubbio la sua bontà d’animo, ma a Il Collegio si è comportato davvero male. L’espulsione se l’è meritata.

E visto che stasera c’è il collegio voglio sottolineare l’incoerenza di Casadei che in una storia dice “io devo crescere, siamo seri?”

E in quella dopo reposta il video dove ruba la borsa alla prof facendola piangere

Si genio del male, devi crescere#ilcollegio #ilcollegio6 pic.twitter.com/ZXYH8MjKLb — ‎franci ‎⎊ (@iceh4art) November 16, 2021