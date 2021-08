Simone Biles dopo essersi ritirata da tutte le categorie in cui avrebbe dovuto gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo in seguito ad un problema di salute mentale, ha deciso di tornare per cercare di conquistare una medaglia nella finale della trave. Ai giochi olimpici di Rio questa prova le fece conquistare la medaglia di bronzo.

“Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave di domani: Sunie Lee e Simone Biles. Non vediamo l’ora di ammirarvi!”.

In questa finale, purtroppo, non si è classificata nessuna italiana. Oltre a Simone Biles, che senza ombra di dubbio sarà la protagonista della competizione, gareggeranno anche l’americana Sunie Lee, Elsabeth Black del Canada, Xijing Tang e Chenchen Guan dalla Cina, la brasiliana Flavia Saraiva, Vladislava Urazova dalla Russia e la rumena Larisa Iordach. L’unica medaglia che l’Italia si è portata a casa in questa disciplina è quella argento di Veronica Ferrari.

Simone Biles is officially set to compete in tomorrow’s balance beam final at the #TokyoOlympics, @USAGym confirms. pic.twitter.com/Zha0YMk8RG — Pop Crave (@PopCrave) August 2, 2021

Simone Biles, Justin Bieber le scrive

A scrivere a Simone Biles in merito al suo ritiro è stato anche Justin Bieber su Instagram.

“Nessuno capirà mai le pressioni che sei costretta ad affrontare. So che non ci conosciamo ma sono così orgoglioso della tua decisione di ritirarti. So cosa significa conquistare il mondo intero ma rinunciare alla propria anima. A volte i nostri no sono più potenti dei nostri sì. Quando ciò che normalmente ami inizia a rubarti la gioia è importante fare un passo indietro per capire il perché”. Justin ha poi ricordato poi il suo periodo buio, quando nel 2017 decise di annullare a 14 date del suo Purpose Tour per prendersi cura della sua mente. “La gente pensava che fossi pazzo per non aver terminato il tour, ma è stata la cosa migliore per la mia salute mentale”.