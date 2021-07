Simone Biles si è ritirata dalle Olimpiadi di Tokyo, anche se in un secondo momento ha fatto un passo indietro dichiarando di “valutare giorno per giorno” la sua ipotetica partecipazione alle gare stoppata non per problemi fisici, come inizialmente ipotizzato, ma per problemi di salute mentale.

Dopo un volteggio disastroso (il peggiore della sua carriera), la squadra delle ginnaste americane è scivolata al secondo posto ed ha conquistato la medaglia d’argento (era dal 2010 che gli Stati Uniti d’America non perdevano l’oro in questa disciplina). Davanti loro la Russia, dietro il Regno Unito che ha scippato per un soffio il bronzo all’Italia, classificata quarta.

Simone Biles, il peggior salto della sua carriera olimpica ed il ritiro

¡ALERTA EN #Tokyo2020! 😰 Después de este salto, @Simone_Biles quedó fuera de la final de gimnasia artística por equipos

A svelare il problema di salute mentale di Simone Biles è stato il telecronista della NBC che ha raccontato in diretta lo stress dell’atleta. La stessa ginnasta in conferenza stampa ha poi confermato:

“Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. […] Ogni volta che sei in una situazione di stress, vai fuori di testa. La terapia mi ha aiutato molto. Ho combattuto tutti quei demoni, ora devo concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. Dobbiamo proteggere il nostro corpo e la nostra mente. Nella mia testa ci sono solo io”.