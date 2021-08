Simone Biles e Vanessa Ferrari si sono scritte su Twitter poco prima di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo ed il motivo è stato un misunderstanding.

Alcune fan dell’atleta americana, infatti, avrebbero accusato l’italiana di essere razzista e di aver pronunciato una brutta frase contro la loro beniamina, nel dettaglio la frase incriminata sarebbe: “La prossima volta dovrò tingermi la faccia di nero per vincere“. Frase che effettivamente è stata pronunciata nel 2013 ma non da Vanessa Ferrari, bensì da Carlotta Ferlito, altra atleta livida di rabbia per aver mancato il podio per un pelo.

La Ferlito, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Londra ed a quelle di Rio, si è presa una pausa e non gareggia ormai da due anni (anche se non si è ufficialmente ritirata). La Ferrari, invece, a Tokyo ha vinto una medaglia d’argento.

Vanessa Ferrari cerca di chiarire la sua posizione

Il vecchio commento tuttavia è tornato a galla ed è stata accusata ingiustamente Vanessa Ferrari. “State facendo confusione, questa è un’accusa falsa” – ha scritto su Twitter l’atleta – “Non sono io che ho detto quella frase, è stata una mia compagna tanti anni fa. Prima di accusare qualcuno, pensateci“.

E ancora, rivolgendosi ad un hater che aveva pubblicato un video di una sua caduta:

“Penso che tu ti stia confondendo, queste accuse contro di me sono completamente sbagliate. Non sono stata io a dire una frase del genere, ma una mia compagna di squadra molti anni fa; prima di accusare qualcuno assicurati di sapere di chi si tratta. Io sono stata coinvolta in questa storia perché la persona in questione non è stata capace di prendersi le sue responsabilità e mi ha coinvolto per cercare di giustificare il suo comportamento. Il discorso è stato tra questa persona e una giornalista, io non ho niente a che fare con queste dichiarazioni. Inoltre, come tutti quanti, conosco benissimo il livello di Simone e ovviamente non potrei mai metterlo in discussione. Il video postato qui sopra mostra il mio infortunio al tendine d’Achille, non penso sia bello pubblicare una cosa del genere, ancora di più se si sta accusando la persona sbagliata. Quindi per favore informati prima di commettere errori”.

Simone Biles difenda Vanessa Ferrari

A cercare di calmare le acque è stata anche Simone Biles, che ha difeso Vanessa Ferrari:

“Ragazzi per favore smettetela di scagliarvi contro Vanessa, lei è sempre stata gentile nei confronti del team USA e nei miei. Questo incidente è successo molti anni fa, ma non è stata lei a pronunciare quella frase. Vanessa, spero di vederti e porgerti le scuse ufficiali per tutti quelli che ti hanno attaccata. Per il momento Buona Fortuna a te e alla squadra Italiana! Ci vediamo in giro!”.