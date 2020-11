Simone Bettin è uno dei protagonisti più discussi dell’attuale edizione de Il Collegio e – insieme al suo compare Marco Crivellini – ha più volte rischiato l’espulsione.

Il biondo toscano, che una volta uscito da Il Collegio si è curato l’acne ed i denti, sui social ha fatto un passo indietro sottolineando come ora sia diverso da quello che vediamo in tv.

“Semplicemente mi comportavo da stupido apposta, credendo di attirare più persone, facendo ridere la gente. Facevo il menefreghista, perché pensavo fosse da ganzi, invece riguardando il programma sono solo ridicolo. Sono una persona che non ama la scuola, però ho sempre avuto il rispetto nelle persone, soprattutto più grandi, e sono molto più intelligente di quanto voi crediate. Fidatevi, ci saranno sempre persone che cercheranno di abbattervi, ma voi lasciate scivolare le parole. Ho tante cose da mostrarvi. Ancora sapete molto poco, non mi conoscete al 100%. Questo è solo l’inizio”.

Un comportamento da stupido, da pagliaccio, da ridicolo, solo per far ridere e crearsi una corazza.

“Ripeto: non volevo mostrare le mie fragilità alle persone per far si che si approfittassero e avessero delle cose da rinfacciarmi. Quindi mi sono creato una corazza da ribelle, che in realtà ero un pagliaccio. Però sono riuscito a non far vedere i miei punti deboli”.