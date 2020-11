Sono passati circa quattro mesi da quando i ragazzi de Il Collegio hanno vissuto al Convitto Regina Margherita di Anagni catapultati nel 1992 e Simone Bettin è fra tutti quello più cambiato.

Entrato a Il Collegio durante la seconda puntata come il ribelle della situazione, Simone Bettin si è così presentato:

“Ciao sono Simone, ho 16 anni e vengo da San Miniato, in provincia di Pisa. Gioco a calcio. Il resto del tempo sto al telefono, esco con le ragazze. Vado a scuola la mattina, ma dormo in classe”.

Fisicamente il ragazzino toscano è quello più cambiato rispetto alle registrazioni: il ciuffo biondo è sparito, l’acne è stato curato con del micropeeling facciale ed il sorriso è stato corretto togliendo il diastema.

A svelare questi piccoli interventi è stato Simone su Instagram.

“So andando a fare il micropeeling al viso quindi non vi spaventate se per i prossimi tre o quattro giorni sarò un po’ rosso in faccia. […] Ho un bel sorriso? Beh, meglio di prima di sicuro, che c’avevo la finestra”.