Simone Antolini: il fidanzato di Cecchi Paone racconta il suo dramma da Costanzo

Quando Alessandro Cecchi Paone ha chiesto un appuntamento a Simone Antolini quest’ultimo non era dichiarato con i genitori e lavorava nell’attività di famiglia. La sua vita, insomma, filava liscia come l’olio. Quando però il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva le foto di lui e Cecchi Power intenti a limonare in barca le cose sono cambiate.

“Sono una famiglia di agricoltori, lui e suo fratello vendono allo spaccio, hanno un bel giro di clienti“, ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone a Maurizio Costanzo.

Simone Antolini: “Ho lasciato casa mia, clima invivibile”

“Con la mia famiglia si è creata un’atmosfera che mi ha costretto ad andarmene da casa. Avrei dovuto vivere in un clima in cui non ero il benvenuto. Così me ne sono andato. Lavoravo dietro un punto vendita, c’era un bel rapporto fra me e la clientela. Di punto in bianco dopo l’uscita delle foto sono stato particolarmente criticato soprattutto da persone vicine intorno alla sfera della mia famiglia. Così ho deciso di prendere le distanze dalla mia famiglia”.

Ecco il video:

La storia di Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, che è stato cacciato di casa per aver detto ai suoi genitori di essere innamorato di un uomo #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/Wv6uPKWHAL — Maurizio Costanzo (@Costanzo) September 30, 2022

Qualche giorno fa fra le pagine del Corriere della Sera, Simone Antolini ha dichiarato:

“Fino a qualche giorno fa, ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi. Uno mi ha chiesto: almeno, ti paga bene?”.

Come ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone.