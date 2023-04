Simone Antolini sulla carta sembrava essere il primo naufrago sacrificabile del cast, quello non famoso e lì solo in qualità di “fidanzato di”. Invece, nonostante il faccino candido e gli occhi dolci, ha dimostrato di avere la cazzimma giusta per un reality come L’Isola dei Famosi.

Inizialmente ha conquistato la collana del leader battendo prima i Jalisse e gli speakaer dello Zoo di 105, poi Helena Prestes ed Andrea Lo Cicero, infine ha mandato in nomination la Prestes dimostrando di non aver peli sulla lingua. In mezzo ad un gruppo di naufraghi che ha fatto le nomination con motivazioni tipo “non lo conosco” / “non ci ho parlato abbastanza”, Simone Antolini ha detto: “Nomino Helena perché semplicemente non ci siamo piaciuti“.



Simone Antolini brucia un comunicato contro la produzione de L’Isola dei Famosi

Nel corso della seconda giornata a L’Isola dei Famosi, i naufraghi sono riusciti ad accendere il fuoco grazie all’idea di Fabio dei Jalisse ed i polmoni di vari membri, fra cui Paolo Noise, Andrea Lo Cicero e Luca Vetrone. Un’unione di forze che è andata contro il regolamento del reality che prevedeva sì la convivenza fra gruppi ma il divieto di aiutarsi fra loro.

“Lo spirito dell’Isola vi osserva sempre e le regole erano chiare” – ha recitato il comunicato letto da Claudia Motta – “Fra queste c’era il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà automaticamente spento”.

Il foglio è stato però bruciato dallo stesso Simone Antolini che si è rifiutato di spegnere il fuoco.

“No, no! Non spegniamo nulla perché l’idea di come accendere il fuoco è partita dalla mia tribù, in questo caso da Fabio [dei Jalisse, ndr], in seguito ha dato un grandissimo contributo tutto il sistema polmonare di Paolo [dello Zoo di 105, ndr]. Solo in seguito abbiamo chiamato Andrea [Lo Cicero, del gruppo degli Hombres] semplicemente per vedere. Andrea ha semplicemente assistito. Quindi, se c’è una direttiva chiara su cui c’è stato un infrangimento di regole rispondo. Ma su questo no, mi dispiace”.

Alla fine però lo spirito dell’Isola ha avuto la meglio ed il fuoco è stato spento: Luca Vetrone ha confessato di aver aiutato il gruppo degli Accoppiados. “Ammetto che sono andato a soffiare, non lo nego. Mi dispiace per loro che ci hanno messo tanto ad accenderlo“.

FOTO | Fonte: Frezza La Fata/IPA