Simona Ventura nell’ultimo decennio è stata prima sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi (Amici, Selfie, Temptation Island, Ultima Fermata), poi è passata sotto quella di Milly Carlucci (Ballando con le Stelle, Il Cantante Mascherato, L’AcchiappaTalenti), ma ora Rai2 – dopo il successo di CitofonareRai2 – avrebbe deciso di puntare di nuovo su lei affidandole un nuovo programma in prima serata. L’ultima volta che lo ha fatto è stato nel 2021 con Game Of Games – Gioco Loco.



Simona Ventura verso la conduzione di un reality su Rai2: i due progetti in corso

A distanza di quattro anni dalla sua ultima prima serata su Rai2, Super Simo potrebbe tornare nel 2025 alla guida di un reality show. I progetti sarebbero due: o il ritorno di Music Farm o l’arrivo di un reality itinerante in stile Pechino Express.

Dell’ipotetico ritorno di una versione rinnovata di Music Farm ne ha parlato proprio lei ospite da Pierluigi Diaco. “Music Farm? Sarebbe bello, lo dicono tutti. Con l’azienda ne stiamo parlando” – ha esordito la conduttrice ospite a BellaMa’ da Diaco – “Ne stiamo parlando con la Rai. Bisogna ricalibrarlo ai tempi di oggi, era un programma molto costoso”. Dell’altro, invece, ne ha fatto sapere Giuseppe Candela nell’ultimo numero di A Lume di Candela su Dagospia. “Rai2 avrebbe deciso di puntare in prima serata su Simona Ventura. E forte del suo lungo curriculum, vorrebbe rispolverare un genere a lei congeniale: i reality show. Si starebbe lavorando per la prossima stagione a un programma originale itinerante prodotto dalla società Banijay. Un progetto ancora in fase embrionale. Previsti incontri decisivi nelle prossime settimane“.

Rai2 vuole puntare di nuovo su Simona Ventura per una prima serata in tema reality show. I suoi ultimi impegni serali su quella rete sono stati il già citato Game Of Games – Gioco Loco nel 2021 e The Voice Of Italy nel 2019.