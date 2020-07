Quando qualche giorno fa sono stati annunciati i Palinsesti Rai, in molti si sono accorti che il nome di Simona Ventura non era stato riconfermato in nessun programma che aveva condotto la stagione passata: lo show domenicale è stato chiuso per bassi ascolti, Il Collegio è tornato a Giancarlo Magalli, mentre The Voice è stato affidato ad Antonella Clerici.

Maretta fra Simona Ventura e Rai Due che – secondo TvBlog – avrebbe visto la conduttrice in trattative con Alfonso Signorini (probabilmente per un ruolo all’interno del Grande Fratello Vip), ma così non sembrerebbe essere, dato che Super Simo su Instagram ha pubblicato un piatto di mozzarelle con scritto: “Bufale estive, un tanto al chilo!”.

Insomma, al contrario dei rumor e dei gossip, Simona Ventura non c’entra niente con il Grande Fratello Vip.