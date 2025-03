Simona Ventura verso il clamoroso ritorno a L’Isola dei Famosi

Fermi tutti! Simona Ventura potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi. Recentemente ha lasciato la scuderia Arcobaleno Tre di Lucio Presta ed è passata alla ITC2000 di Beppe Caschetto, il che potrebbe favorire il suo rientro nel reality che ha contribuito a rendere famoso. Secondo Il Messaggero e Tv Blog, Dario Maltese e Vladimir Luxuria potrebbero tornare come opinionisti, ma la Ventura sarebbe in pole position per diventare l’unica opinionista della nuova edizione del 2025.

Il suo ritorno sarebbe significativo, dato che è stata la pioniera del programma sin dal 2003, ed è ora nelle mani di Beppe Caschetto decidere il suo coinvolgimento. Si discute anche del contratto di Veronica Gentili, che potrebbe assumere il ruolo di conduttrice. Tuttavia, Mediaset sembra preferire una soluzione interna per la conduzione, mantenendo Gentili in vantaggio.

Molti si chiedono se sia una buona idea avere Ventura come opinionista e Gentili alla conduzione, considerando le differenze tra le due. Ventura ha un legame storico con il programma e il suo coinvolgimento in qualsiasi ruolo sarebbe ben accolto dai fan. Inoltre, si sta preparando un’altra edizione di Supervivientes All Star su Telecinco, il che suggerisce una programmazione autunnale per Canale 5.

C’è anche un’ulteriore inquietudine per il futuro della conduzione, poiché Banijay cerca una figura forte e Simona ha rifiutato un nuovo progetto su Rai2. Resta da vedere cosa accadrà in questo scenario affascinante.