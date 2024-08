Simona Ventura tra Rai e Mediaset: “Sfida ambiziosa su Canale 5”

Quella in arrivo sarà un’altra stagione televisiva impegnativa per Simona Ventura, che tornerà al timone di Citofonare Rai Due con Paola Perego, ma sarà anche presente al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Inoltre Super Simo sarà anche tra i primi ospiti di Verissimo, insieme al marito Giovanni Terzi, i due mostreranno in esclusiva le immagini del loro matrimonio. Questa però potrebbe non essere l’unica volta che vedremo la conduttrice sulle reti Mediaset nei prossimi mesi. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Mediaset avrebbe pensato ad ‘una sfida ambiziosa per la Tigre di Chivasso.

“Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che tempo che fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2. Ma prima di tutto, a settembre, andrà a Verissimo con il marito Giovanni Terzi per mostrare le immagini delle nozze. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale 5”.

Tutto molto bello, ma questa è la vera sfida ambiziosa che Pier Silvio Berlusconi dovrebbe affidare a questa regina della tv…

“Gli anni 2000-2010 sono stati anni d’oro per la Tv e per i reality, dato che di base c’erano i soldi per fare i programmi. – si legge su Fan Page – La Tv poi ha iniziato a mostrare la corda dal 2011 in poi, un po’ per ragioni di sostenibilità economica e anche per la volontà della Rai, dal mio punto di vista sbagliata, di rinunciare ai reality. Penso che se un’azienda si trova sul mercato deve saper valorizzare i suoi prodotti.

Non parlo solo de L’Isola dei Famosi, c’erano molti programmi in quegli anni mai più riproposti. Penso ai talent e a X Factor all’inizio era un prodotto Rai, poi in un’estate è passato a Sky, che ha fatto una scelta azzeccata.

La Rai ha voluto fare letteralmente a meno dei reality. Si tratta di un genere che funziona ancora adesso e dipende come lo fai. È uno strumento molto importante che puoi livellare verso il basso o verso l’alto, dipende da chi tiene il volante”.