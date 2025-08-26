Simona Ventura torna al Grande Fratello, il reality che incanta Italia

Simona Ventura è pronta a riaprire le porte della casa più famosa della televisione, quella del Grande Fratello, a partire dal 29 settembre su Canale 5. La conduttrice, iconica nel mondo dei reality, ha dimostrato nel tempo di saper gestire situazioni complesse e attirare l’attenzione degli spettatori. Recentemente, ha ricoperto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, aumentando la sua credibilità nel settore.

Per il Grande Fratello 2025, il format rimarrà classico: un gruppo di concorrenti, provenienti da storie diverse, verrà rinchiuso per settimane nella casa di Roma, ripreso 24 ore su 24. Tuttavia, ci saranno alcune novità nel cast, con una selezione attenta che includerà volti meno noti e più vicini alla “realtà”, come nei primi anni del programma. Si prevede anche un’accresciuta interazione con il pubblico tramite i social, per coinvolgere maggiormente gli spettatori nelle dinamiche di gioco.

Le puntate andranno in onda il lunedì sera, con appuntamenti di daytime su diverse piattaforme Mediaset. La durata prevista è di circa 100 giorni, con una conclusione attesa intorno alle festività natalizie. I nomi degli opinionisti non sono stati definiti, ma si vocifera della presenza di Tommaso Zorzi e Cristina Plevani, tra gli altri.

Infine, si parla già del Grande Fratello Gold, uno spin-off previsto per il 2026, celebrativo dei 25 anni del programma, che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini e un cast di ex concorrenti noti.