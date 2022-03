Simona Ventura torna a Mediaset, più precisamente da Maria De Filippi, che negli ultimi anni l’ha accolta e coccolata. Prima come giudice ad Amici, poi come conduttrice di due edizioni di Selfie – Le Cose Cambiano ed infine come volto di Temptation Island Vip. Un sodalizio interrotto da Super Simo perché corteggiata da Rai2 ed ora ritrovato grazie ad Ultima Fermata, il nuovo programma firmato Fascino che andrà in onda a fine mese su Canale 5.

A sganciare la bomba è stato Davide Maggio, notizia subito confermata dalla diretta interessata.

“Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5. Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante . Ps: @raffaellamennoia @zanforlinluca ARRIVOOOOOO 😂😂🤗🤗💗💗”.

Ultima Fermata debutterà mercoledì 23 marzo su Canale 5 e sarà un programma che racconta storie di coppie in crisi che sono arrivate alla loro ultima fermata. La conduttrice – in questo caso Simona Ventura – narrerà la loro storia e li metterà davanti un bivio: continuare insieme o lasciarsi?

