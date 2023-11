Questo per Simona Ventura è un periodo ricco in televisione, seppur presente in ruoli secondari. A Ballando con le Stelle è una concorrente, a Citofonare Rai2 una co-conduttrice, mentre al tavolo da Che Tempo Che Fa un’opinionista. Nonostante questo le va tutto bene.

Ballando con le Stelle è un successo del sabato sera e lei è una candidata alla vittoria, Che Tempo Che Fa da quando è passato sul Nove fa ascolti record, mentre Citofonare Rai2 è già stato rinnovato per la terza edizione e presto avrà anche degli speciali in prima serata.

Simona Ventura svela quale programma vorrebbe condurre: “Music Farm!”

Ospite a TvTalk a domanda diretta di un analista del programma su quale programma, tra quelli già condotti, tornerebbe a presentare, Simona Ventura ha risposto:

“L’Isola no di sicuro. Quello ormai ho già dato pesantemente. Secondo me Music Farm è un programma che potrebbe tornare e potrebbe funzionare nella tv moderna“.

Music Farm è andato in onda per tre edizioni dal 2004 al 2006 (Super Simo ha condotto le ultime due ereditandolo da Amadeus) e dalle sue ceneri è nato il più recente Ora O Mai Più trasmesso da Rai1 nel 2018 e nel 2019.

“Ho fatto veramente tante cose in tv, non mi manca più nulla” – ha continuato Simona Ventura – “Adesso è il momento di divertirsi e di potersi appoggiare a dei programmi in cui veramente mi diverto, ho una leggerezza che forse quando facevo L’Isola dei Famosi e altre cose non avevo”.

Music Farm, la trattativa con Tv8 e Nicola Savino

Nell’estate dello scorso anno Dagospia aveva parlato di una trattativa fra il programma e Tv8 che a quanto pare, però, non è andata a buon fine.