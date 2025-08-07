Simona Ventura svela la sua casa da sogno a Milano

Simona Ventura torna al centro dell’attenzione, questa volta come conduttrice di un reality show che ha fatto la storia della televisione italiana: Il Grande Fratello nella versione nip. Dopo la sua recente esperienza come opinionista ne L’Isola dei Famosi, la Ventura sembra pronta per questa nuova avventura, che la riporterà alla conduzione di un programma a lei caro.

Intanto, la conduttrice vive un momento felice anche nella vita privata. Dopo il matrimonio con Giovanni Terzi avvenuto il 6 luglio 2024, i due si sono trasferiti in una residenza da sogno a Milano. La loro casa, situata nel quartiere di Milano Centrale, si distingue per il suo stile moderno e minimalista ed è disposta su due piani. Con loro vive anche Caterina, la figlia di Simona.

L’abitazione presenta caratteristiche uniche, come una scala a chiocciola e un salotto articolato in più ambienti, dove il bianco degli arredi si sposa con tocchi di nero e vivaci colori grazie ai quadri appesi alle pareti. Tra gli elementi artistici si possono trovare vasi in forme particolari, argenteria originale e una curiosa coppia di statuette che rappresentano Simona e Giovanni.

La tonalità scura dei pavimenti contrasta elegantemente con gli arredi chiari, mentre il salotto è abbellito da tende rosse che richiamano un trono. Non manca infine una grande cantinetta per le bottiglie di vino, a testimonianza dello stile eclettico e raffinato della conduttrice. Oltre a questa dimora, Simona possiede anche un’altra casa tra Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca, che considera il suo rifugio speciale.