Simona Ventura svela il cast del Grande Fratello Nip

Simona Ventura è pronta a condurre la nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5. In un’intervista al settimanale Chi, ha condiviso le sue emozioni in vista della prima puntata e ha ricordato la sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione del Grande Fratello partirà con una proposta rinnovata, che segnerà un ritorno alle origini, puntando su persone comuni. Simona ha rivelato come ha immaginato il suo ruolo: “Nello studio mi sento a casa. Ho sempre seguito i reality e pongo domande che anche io vorrei sapere. Voglio che il Gf sia leggero, per consentire agli spettatori di rilassarsi. Fino a luglio non sapevo di questa opportunità”.

In questa avventura, Simona sarà affiancata da tre opinionisti speciali: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Parlando del cast, ha specificato che la scelta è stata mirata a selezionare concorrenti con grandi personalità e storie da raccontare, evitando celebrità già note sui social: “L’obiettivo è tornare alle origini, con persone comuni e spontanee. Gli attuali concorrenti conoscono già le dinamiche del gioco, mentre i Vip creano un altro tipo di interazione”.

Simona ha anche riflettuto sulla sua carriera, menzionando il suo esordio e le esperienze con La Gialappa’s, Le Iene e Quelli che il calcio. Ricordando il suo passato a L’Isola dei Famosi, ha sottolineato di essere stata l’unica a ricoprire i vari ruoli possibili nel programma e ha affermato: “Oggi sono serena, ma non perderò il mio graffio. Sarò senza copione e agirò d’istinto”.