Simona Ventura sulla creazione de L’Isola dei Famosi: “La concorrenza era preoccupata”

Simona Ventura, nello speciale della Rai dal titolo Storie della Tv, ha raccontato il processo creativo e la nascita della prima edizione de L’Isola dei Famosi, un programma che all’epoca considerava una “piccola realtà” e che veniva dato al 7% di share.

“Quelli Che Il Calcio è stata la marcia d’avvicinamento a L’Isola dei Famosi” – le parole di Simona Ventura a Storie della Tv – “Nel 2003 cambia il direttore, arriva Marano, con la quale all’inizio io non mi trovai per niente. Però poi dopo ci capimmo molto bene perché è una persona molto capace e andando avanti un giorno venne nel mio camerino e mi disse ‘cara mia ora vai in prima serata‘. L’unica che mi ricordo che disse ‘ma perché venite contro Scherzi A Parte?‘ che vi ricordo era un titolo fortissimo di Mediaset, fu Fatma Ruffini, che era l’ideatrice e il capo autore del programma. E io ‘ma Fatma, noi siamo una piccola trasmissione ci danno al 7-8% stai tranquilla‘ e lei ‘no, questa cosa qua vedrai..’. E in effetti siamo partiti con il 21% di share nella prima puntata: è stato un successo inaspettato per tutti”.

Non a caso Mediaset, non appena il format non è stato rinnovato dalla Rai, non se l’è lasciato sfuggire e l’ha acquistato. Nell’immaginario collettivo L’Isola dei Famosi rimarrà sempre il “grande reality show targato Rai2”; ma le sue 18 edizioni all’attivo sono state trasmesse metà da Rai2 e metà da Canale 5. Con il rinnovo al prossimo anno, Mediaset batterà la Rai in numero di edizioni e di concorrenti fatti naufragare.