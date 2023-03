Simona Ventura sul futuro del GF Vip e L’Isola dopo il malcontento di Pier Silvio

Il disappunto di Pier Silvio Berlusconi per certi contenuti del GF Vip ha fatto molto discutere e per questo i giornalisti di Tag24 hanno chiesto un commento anche a Simona Ventura. La conduttrice ha fatto i complimenti ad Alfonso Signorini perché ‘cucina con poco’ e ha spiegato che il futuro del GF Vip e de L’Isola dei Famosi potrebbe essere quello di dire addio alla diretta e fare dei reality registrati sulla linea di Temptation Island.

“Cosa penso della puntata cancellata dall’archivio? Non saprei dire. Io comunque trovo Alfonso Signorini molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a creare delle dinamiche. Lui cucina con pochissimo. Non ha più gli ospiti di una volta con i nomi altisonanti, con le grandi carriere, per questo sta facendo un risultato straordinario.

Poi sai il Grande Fratello è arrivato a 23 edizioni e L’Isola anche va avanti da molto, non è facile. Quindi forse secondo me bisognerebbe dare il via ad una nuova linea. Secondo me il futuro del reality potrebbe essere registrato, anche se fa schifo un po’ a tutti, tipo Temptation Island. La registrazione ti dà il ritmo di storia che potrebbe essere il futuro. Il nuovo cast de L’Isola dei Famosi? non mi sono fatta un’idea. Quello è un programma che io amo, faccio gli auguri a tutti”.