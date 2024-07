Simona Ventura su L’Isola dei Famosi: “Saprei come farla rinascere”

Simona Ventura, nonostante siano passati quasi quindici anni dalla sua ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nell’immaginario collettivo resta la regina del reality. E ora che il posto della conduzione della prossima edizione si è di nuovo liberato, sembrerebbe averlo puntato. Ovviamente non lo ha ammesso apertamente ma, a domanda diretta “Sei stata per tanti anni la regina de L’Isola dei Famosi. Secondo te è un format che adesso si è un po’ usurato?“; lei ha così risposto: “Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!“.

Quindi, se Mediaset volesse venire a conoscenza di queste fantomatiche idee dovrebbe di nuovo assumerla? Nel dubbio, Super Simo ha più volte parlato di reality show sostenendo che la diretta sarebbe un po’ superata in favore del registrato in stile Pechino Express / Temptation Island. Che abbia intenzione di fare un’edizione de L’Isola dei Famosi tutta registrata?

Simona Ventura, il pensiero su Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi

“A me piace Vladimir, moltissimo. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica”.

Il ritorno a Citofonare Rai2

Fra le certezze di Simona Ventura, oltre il tavolo da Fabio Fazio, anche una nuova edizione di Citofonare Rai2.