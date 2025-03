Simona Ventura segue le orme di Stefano De Martino: una trasformazione sorprendente

Simona Ventura ha preso una decisione significativa per la sua carriera, rifiutando di condurre il programma “L’Ignoto” sulla Rai, previsto per l’autunno. La conduttrice ha spiegato che non riusciva a conciliare questo nuovo impegno con quelli già in corso, come “Citofonare Rai 2” e “Il tavolo di Che Tempo Che Fa”. Dopo questo rifiuto, ha deciso di cambiare management, passando dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta alla ITC2000 di Beppe Caschetto. Questo cambiamento le offre nuove opportunità, arricchendo il parco artisti della ITC2000, che già include nomi come Stefano De Martino e Fabio Fazio.

Ventura avrà quindi l’opportunità di esplorare progetti diversi, malgrado l’uscita da un programma di prima serata sulla Rai possa sembrare una scelta audace. L’esperienza di altri personaggi dello spettacolo che hanno lasciato Arcobaleno Tre, come Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa, dimostra una tendenza nel settore verso nuovi management. Lucio Presta ha espresso il suo punto di vista riguardo a queste uscite, sottolineando come, dopo un tradimento di fiducia, sia difficile mantenere relazioni professionali solide.

Si prevede che questa nuova direzione per Ventura possa portare a proposte lavorative inaspettate, mentre l’industria televisiva continua a rimanere in movimento. Con un futuro incerto ma promettente, Simona Ventura si appresta a intraprendere un capitolo differente della sua carriera, mantenendo un profilo attivo nel panorama televisivo italiano.