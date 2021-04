Elenoire Ferruzzi non ha peli sulla lingua e non usa mezzi termini anche quando dice la sua sui personaggi del mondo dello spettacolo. Nonostante tutto la performer milanese ha sempre speso bellissime parole per Simona Ventura e le due si sono anche incontrate al Padova Pride Village (quando la conduttrice due anni fa ha ritirato un premio come personaggio LGBT dell’anno).

Poco più di un mese fa Elenoire ha annunciato di essere stata ricoverata a causa del Covid e purtroppo le sue condizioni sono peggiorate. Per questo motivo oggi Simona Ventura ha voluto rivolgere un pensiero alla Ferruzzi, augurandole di riprendersi presto.

“Oggi ho pensato a te cara Elenoire. So che non stai bene, in quel reparto di terapia intensiva e che stai vivendo dei momenti di grande dolore. Sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene , e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei momenti tristi. Hai sempre mostrato con coraggio chi sei. Senza pregiudizi o differenze, senza ipocrisie tu sei “solo” una persona eccezionale . Forza Elenoire noi ti aspettiamo!”

Sotto al post di Super Simo tanti altri volti noti hanno fatto il loro in bocca al lupo alla Ferruzzi. Una tra tutti Fiordaliso, che ha scritto: “Non sapevo quello che era successo. Dai forze Elenoire“.

E speriamo che presto Elenoire possa ringraziare tutti personalmente!

Elenoire Ferruzzi sembra stia un pelino meglio ❤️ — MaryT nel ❤️ (@bosegre) April 16, 2021

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Elenoire.