Simona Ventura ricorda quando bocciò Mr Rain a X Factor, lui le risponde

In pochi probabilmente se lo ricorderanno, ma dieci anni fa – nel 2012 – Simona Ventura era stata chiamata per guidare i Gruppi di X Factor e fra i tanti che si erano presentati ai provini anche un inedito duo composto da Mr Rain e Osso. Ma, arrivati agli Home Visit, la conduttrice li eliminò in favore dei FreeBoys.

Dopo la splendida esibizione di Supereroi di ieri sera, Simona Ventura ha voluto ricordare la sua esperienza al talent di Sky.

“Ammiro tantissimo gli artisti che, nonostante gli ostacoli e le porte in faccia, non si perdono d’animo, si rialzano, lavorano su se stessi e il loro lavoro, aspettano l’occasione e centrano l’obiettivo. Così è stato per Elodie e Mahmood e, sempre a X Factor Mr Marra che, insieme a Osso non feci passare ai Bootcamp. Mi beccai anche una bella shitstorm, ma sono felice di rivederlo così cambiato, focalizzato nel suo bellissimo pezzo Supereroi, commovente. Penso sempre ci sia un tempo per tutto e tu l’hai beccato in pieno. Complimenti Mr Marra”.

Il cantante ha visto il tag e ha risposto con un cuore rosso.

Simona Ventura e il ‘no’ a Mr Rain, lui scatenò una polemica ‘contro’ il regolamento di X Factor

Nonostante la bocciatura di Simona Ventura, Mr Rain e Osso avrebbero potuto ugualmente tentare di rientrare a X Factor, ma alla fine furono loro stesso a rifiutare.

“Abbiamo rinunciato – hanno fatto sapere durante un’intervista – perché una volta entrati non avremmo più potuto fare ciò che abbiamo fatto e che stiamo facendo tuttora, cioè caricare video su Youtube e pubblicare canzoni nuove. Non volevamo ‘venderci’ a loro per due anni, non abbiamo capito dove fosse la cosa positiva nell’entrare a X Factor. Abbiamo scelto l’opzione più difficile ma più giusta per noi”.

