Simona Ventura è una grande professionista e dopo aver archiviato La Settimana Ventura (chiusa per bassi ascolti), The Voice Of Italy (passato ad Antonella Clerici che lo proporrà in versione Senior) e Il Collegio (che è tornato a Giancarlo Magalli), nel 2021 “non prima della primavera” tornerà in onda su Rai Due con un nuovo show, Game Of Games, un programma portato al successo in America da Ellen DeGeneres.

Intervistata da Nuovo Tv, tuttavia, Simona Ventura ha confessato di non aver chiuso con i reality show “Se arrivasse la proposta di fare un reality show, l’accetterei solo se fosse qualcosa di diverso dal solito” e di essere una fan del Grande Fratello Vip (che prossimamente riaccoglierà in casa il suo ex marito, Stefano Bettarini).

“A casa seguiamo tutti il Grande Fratello Vip, che trovo piacevole”.

Simona Ventura: “Il futuro dei reality è il montaggio”

Al di là del GF Vip, Simona Ventura è una grande fan dei reality “registrati” come ad esempio Il Collegio, ma anche Temptation Island o i vari cooking show come Masterchef o Bake Off.

“L’Isola dei Famosi è ormai il passato” – ha confessato tempo fa a Il Fatto Quotidiano – “Pechino Express? Era solo una boutade di Carlo Freccero. Non avrei mai accettato di farlo, anche perché tutti lo identificano con Costantino della Gherardesca. Stesso discorso per ‘La Talpa’, di cui ormai è padrona di casa la mia amica Paola Perego. E poi va detto che il reality sono cambiati“.

Che ne pensate?