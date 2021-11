Simona Ventura: conduttrice prima, autrice durante, concorrente poi ed infine anche opinionista de L’Isola dei Famosi? Con la decisione da parte di Mediaset di proporre il reality anche la prossima primavera il portale SuperGuidaTv ha fatto una domanda secca a Super Simo, che ha così risposto:

“Opinionista? Oddio, non lo so. Ho fatto la concorrente però e sono stata l’unica al mondo che da presentatrice de L’Isola sono passata a concorrente. E’ difficile rispondere. Non so se farei l’opinionista. È comunque una bellissima esperienza”.

Una risposta data ad una domanda a bruciapelo che però non ha chiuso definitivamente le porte del tele-mercato, anzi. Se un tempo (era gennaio del 2020) Simona Ventura in merito a L’Isola dei Famosi aveva dichiarato “Aggiungo che per me l’Isola fa parte, e in maniera definitiva, del passato“, ora è arrivata a definire il ruolo di opinionista come “ipotetica esperienza bellissima”.

Simona Ventura, dialogo a singhiozzo con Mediaset

Superfluo sottolineare come sarebbe invece bellissimo se Mediaset le affidasse il ritorno de L’Isola dei Famosi. Purtroppo però sarà difficile, se non impossibile. Pare infatti che Super Simo abbia un “rapporto difficile” con l’azienda di PierSilvio Berlusconi, come confessato fra le pagine de Il Fatto Quotidiano.

“Dialogo a singhiozzo con Mediaset? Non ho fatto nulla per meritarlo. Ci sono decine di miei colleghi che vanno avanti e indietro tra Rai e Mediaset e nessuno dice nulla. È tele-mercato. Su di me cala la mannaia? Mi sembra esagerato. Detto questo, non sono una che sta lì a dispetto dei santi. Dopo Temptation Island Vip sono tornata in Rai perché avevo voglia di serialità e di lavorare con più continuità. E poi io ho bisogno di totale fiducia intorno a me: infatti Maria De Filippi e la Fascino mi mancano molto. Maria era dispiaciuta che volessi andare via ma ha capito che per me era difficile fare solo un programma l’anno. A Maria voglio bene e le sarò sempre riconoscente perché mi ha dato una grande opportunità”.

Nel dubbio, ora resta su Rai2 con il programma in coppia con Paola Perego.