Simona Ventura sarebbe dovuta essere la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo, ma purtroppo non potrà esserci perché risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la conferenza stampa di questa mattina.

“Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.