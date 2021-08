Simona Ventura è famosa per la sua schiettezza e non si è smentita nell’ultima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Tutti sappiamo che la Tigre di Chivasso, Barbara d’Urso e Mara Venier non sono certamente 3 bff. Sarà per questo che il giornalista volpino ha chiesto alla conduttrice se preferisce guardare i programmi di Barbarella o di Zia Mara, ma la Ventura ha risposto in modo bislacco, non scegliendo nessuna delle due: “Tra loro due allora scelgo la pizza“.

Se in USA queste perle ce le regalano le popstar, in Italia ci pensano le presentatrici.



Discorso diverso per altre due colleghe, per le quali Simona ha speso delle belle parole: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa“.

E restando in tema di regine della tv, pensate a che bomba sarebbe un evento come Sanremo condotto da queste 5 icone televisive. Sarebbe un po’ come…



Simona Ventura: la nascita dell’amicizia con Paola Perego.

Dalla prossima stagione Super Simo e Paola Perego condurranno, Citofonare Rai2. Lo show andrà in onda nel mezzogiorno domenicale della seconda rete, più precisamente dalle 11 alle 13. A Il Fatto Quotidiano la Ventura ha raccontato com’è nata l’amicizia con la collega.

“Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”