Simona Ventura: L’Isola dei Famosi e la ‘vendetta’ della Rai

La Rai ha deciso di ridurre il compenso di Simona Ventura, che diventerà opinionista nell’imminente edizione de L’Isola dei famosi, in partenza mercoledì 7 maggio 2025. Questa scelta è stata riportata da Adnkronos e ha portato la conduttrice a rinunciare al suo impegno in un programma chiamato L’Ignoto, previsto per il prossimo autunno. Inizialmente, il contratto di Ventura prevedeva la conduzione di un nuovo adventure game su Rai 2, ma il suo coinvolgimento in L’Isola ha costretto la rete a rivedere i piani.

Ventura, già al timone di Citofonare Rai2 la domenica, ha dovuto anche rispettare la condizione della Rai che proibiva la trasmissione de L’Isola di lunedì per evitare conflitti con il suo programma. Inoltre, la conduttrice ha ottenuto una deroga per partecipare al Tavolo di Che Tempo Che Fa in questa e nella prossima stagione televisiva.

Molti osservatori si sono chiesti se il ritorno di Ventura a L’Isola significasse una riapertura dei rapporti con Mediaset, ma la situazione è incerta. Davide Maggio, esperto del settore, ha risposto a un follower su Instagram che non è più scontato che Ventura riceva altri programmi da Mediaset dopo L’Isola. La trasmissione, che avrà come data di chiusura indicativa il 16 luglio, sarà fondamentale per valutare il suo futuro professionale. La sua performance accanto a Veronica Gentili e al cast di naufraghi determinerà la direzione successiva della sua carriera televisiva.