Secondo le malelingue fra Simona Ventura e Barbara d’Urso non è mai scorso buon sangue, soprattutto nell’ultimo decennio. Nonostante questo però proprio Super Simo per la nuova edizione del suo programma, Discovering Simo, ha voluto nel team Emanuele Berardi, figlio di Barbara.

La realizzazione della seconda edizione è stata fatta in collaborazione con l’ente di promozione turistica APT Servizi Emilia Romagna ed è stata co-prodotta dalla società SiVe (di Simona Ventura) e dalla Addictive Ideas, società che vanta fra i fondatori proprio Emanuele Berardi, figlio di Carmelita.

A rompere il silenzio su questo aspetto è stata proprio Super Simo su Instagram.

“E finalmente: ci siamo!” – ha scritto la conduttrice su Instagram – “Sabato 24 alle 15:40 su Real Time parte la seconda stagione prodotta da SIVE di Discovering Simo. Ne siamo davvero orgogliosi, poiché è stato difficile riuscire a girare ogni cosa a causa del Covid. Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi, la società di Addictive Ideas. Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara d’Urso, un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia 🇮🇹, questo possa contare!”.