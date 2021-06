Chi segue Simona Ventura sui social sa bene che non si è mai fatta problemi a pubblicare foto al naturale. Sono diversi gli scatti senza trucco condivisi dalla conduttrice Rai (che ha scritto ad Elenoire Feruzzi). L’ultimo selfie senza filtri o make up Super Simo l’ha condiviso ieri: “Buondì a tutti voi. Oggi ci provo. Appena sveglia, sempre con il sorriso“.

Tra i tantissimi messaggi d’affetto, anche dei commenti velenosi di due signore: “Orrende quelle sopracciglia. Si è completamente rovinata con quei ritocchi orrendi”. “Orrenda tutta, con quelle mascelle rigonfiate“.

La presentatrice non ha risposto, ma a sorpresa è arrivata una persone che fa parte della sua vita a difenderla dalle hater. Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini ha difeso l’ex moglie del suo compagno: “Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”.

Una delle due delicatissime signore ha risposto a Nicoletta dandole della ‘trans’, come se fosse un insulto o qualcosa di cui vergognarsi: “Ascolta, io non ho niente da invidiare a nessuno. Al massimo sono gli altri che hanno qualcosa da invidiare a me. Ricordati che la sincerità paga sempre e la falsità brucia l’anima. Penso che tu ti sia sentita toccata dal mio commento. E visto che ci sono ti dico apertamente che anche tu come Simona Ventura sei orrenda.Poi hai la bocca gonfiata come un gommone. Anzi, tu sembri più trans di quanto sembra Simona“.

La ragazza di Bettarini ha chiuso con un sintetico: “Dovresti farti curare. Io mi vergogno per te, per quello che hai scritto“.



La foto Pubblicata da Simona Ventura.

Che un personaggio possa non piacere piacere è lecito. Così come è giusto che uno possa non amare l’aspetto di qualche vip, ma ha davvero senso l’insulto libero sotto le foto dei personaggi pubblici? Personalmente continuo a non capire perché queste persone seguano celebrità che non stimano, di cui non hanno rispetto e che non apprezzano. Masochismo ne abbiamo?

La grande umanità di Simona Ventura che rompe il cerimoniale e abbraccia Nicoletta per infonderle il coraggio che le serviva. Dopotutto, lei, al ciclone Bettarini è sopravvissuta. E alla grande. #TemptationIslandVip pic.twitter.com/9e3nZEAeKA — Mario Manca (@MarioManca) September 18, 2018