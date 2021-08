Ieri Luca Argentero ha festeggiato le 40 medaglie vinte dagli azzurri durante le Olimpiadi di Tokyo. Simona Ventura ha visto il tweet ed ha pensato che quel “40” fosse riferito al compleanno dell’attore.

Auguri Luca !!! — Simona Ventura (@Simo_Ventura) August 8, 2021

Argentero ha risposto in maniera ironica alla gaffe: “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso. E comunque ragazzi volo altissimo“. La Ventura con molta autoironia ha scritto: “Ahahahah dai ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me Luca“.

Ma la parte più bella è arrivata con la battuta di Mara Venier fatta sotto al post di Trash Italiano sulla gaffe di Super Simo: “Non avrà digerito la pizza“. Una frecciatina simpatica che fatto ridere un po’ tutti, forse anche la Tigre di Chivasso.

Simona Ventura su Mara Venier e Barbara d’Urso, l’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Per i pochi che non hanno capito la shade, ecco le dichiarazioni fatte dalla conduttrice di The Voice a Il Fatto Quotidiano: “Tra i programmi di Mara o Barbara? Tra loro due allora scelgo la pizza“.

Adesso avete capito a quale pizza si riferiva la nostra Zia Mara.

#Mara che non perde occasione per lanciare una frecciatina a Simona Ventura pic.twitter.com/8erwWYyK0X — Agostino Cannella Campioni d’Europa 🏆🇮🇹 (@AgoCannella) August 8, 2021