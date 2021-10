Simona Ventura e Paola Perego ieri mattina hanno debuttato con il loro nuovo programma, Citofonare Rai2, accendendo la fascia del mezzogiorno della seconda rete.

Il debutto ha fatto registrare 419.000 telespettatori (pari ad uno share del 3,96%), che è stato commentato positivamente da Lucio Presta, marito nonché manager di Paola Perego. “Parte bene Citofonare Rai2 dopo il vuoto di questi anni ed una controproposta molto forte Brava alla squadra di Rai2“.

Parte bene #citofonareRai2 dopo il vuoto di questi anni ed una controproposta molto forte . Brava alla squadra di @RaiDue — ellepi_one (@PrestaLucio) October 4, 2021

Un tweet che non è piaciuto a molti giornalisti televisivi che hanno etichettato il debutto del duo Perego–Ventura non entusiasmante ma in linea con gli ascolti a cui la seconda rete era abituata. Le scorse domeniche, infatti, nel mezzogiorno di Rai2 andava in onda la soap opera tedesca, La Nave Dei Sogni, che ha attirato rispettivamente 507.000 telespettatori (4,71% di share) domenica 19 settembre e 433.000 telespettatori (3,94% di share) domenica 26 settembre.

Insomma, il cambio di programmazione non avrebbe smosso né in positivo né in negativo gli ascolti di Rai2. Il successo (o l’insuccesso) di Citofonare Rai2 si vedrà a lungo termine.

Simona Ventura commenta il debutto di Citofonare Rai2

La prima è andata e se da una parte Paola Perego non ha commentato (limitandosi a mettere qualche like a qualche fan), Simona Ventura ha cinguettato:

“Buona la prima!!! Grazie 1000 per ieri! Era importante partire… E, con voi così affettuosi, abbiamo ancora più voglia di migliorarci… Non vedo l’ora di rivedervi domenica prossima!! #CitofonareRai2 siamo partiti!! Faccina abbagliata dal successo”.