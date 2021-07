Simona Ventura e Paola Perego sono cariche a pallettoni per il debutto del loro nuovo programma su Rai Due dato che anche qualche giorno fa, in occasione di un loro incontro, hanno scritto ironicamente su Instagram: “Riunione di volpi, strage di galline”, citando il compianto produttore televisivo Bibi Ballandi.

Il nuovo programma delle due conduttrici si chiama Citofonare Rai2 ed andrà in onda nel mezzogiorno domenicale della seconda rete, più precisamente dalle 11 alle 13.

Ospiti in radio, Simona Ventura (reduca da Game Of Games) e Paola Perego hanno parlato del loro prossimo debutto.

“È la prima volta nella tv italiana che due donne conducono insieme un programma”. Ha esordito Paola Perego. “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte”, ha aggiunto Simona Ventura, che ha poi aggiunto: “Paola è riflessiva, protettiva e attenta. Tutti scommettono che ci accapiglieremo“. “E tu sei vulcanica, sincera e disattenta” ha replicato la Perego.

Al momento non sappiamo altro, ma Citofonare Rai2 dovrebbe essere un talk show al femminile rivolto ad un pubblico altrettanto femminile. Stremo a vedere.

La notizia del loro programma di coppia si rincorre da oltre un mese.

“Uno dei miei boom di oggi riguarda proprio Paola Perego” – esordì in diretta Davide Maggio – “Tornerà con una nuova trasmissione. Si sta pensando per la prossima stagione ad un talk domenicale condotto da Paola con Simona. Il collocamento è la mattina verso mezzogiorno. Simo in quell’orario ha già fatto la Settimana Ventura. Adesso sono tornate molto amiche e ok. Chissà quanto dura adesso vediamo”.