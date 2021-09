Simona Ventura e Paola Perego sembrerebbero essere agguerritissime per il debutto di Citofonare Rai2, il nuovo contenitore domenicale che andrà in onda dalle 11.10 alle 13.00 ogni domenica a partire dal prossimo 3 ottobre. Uno slittamento di un paio di settimane dato che durante la conferenza stampa si era parlato di 19 settembre come data d’inizio, ma poco importa.

Intervistate dal settimanale Oggi, le due conduttrici hanno confessato che nel loro mondo c’è qualche “gufa” che farebbe girare scommesse su “quanto dureremo”.

“So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!“ – ha assicurato Simona Ventura senza troppi giri di parole – “Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le gufe“, ha replicato Paola Perego.

Simona Ventura: “Conduzione di coppia? Fossero stati due uomini nessuno avrebbe criticato”

In merito alle critiche sulla conduzione di coppia (che a molti è puzzata come mossa disperata acchiappa auditel), Simona Ventura e Paola Perego hanno dichiarato:

“Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’auditel!“. / “Stavo scrivendo il programma con il mio gruppo di autori e cercavamo un guizzo che rompesse gli schemi, pur restando nel solco dei contenitori domenicali della Rai” – ha replicato la Perego – “Allora mi sono detta: ‘Ma perché non mettere a condurre due donne? Non l’ha fatto mai nessuno!’“.

Detto, fatto.

Come andrà questo Citofonare Rai2? Lo scopriremo ad ottobre…