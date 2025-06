Simona Ventura e il Talent Scout: Successi e Rimpianti

Simona Ventura, nota conduttrice italiana, ha dimostrato un forte senso musicale, valorizzando artisti come Giusy Ferreri e Francesca Michielin nel corso della sua carriera, in particolare a X Factor. Tra le sue intuizioni, spicca il colpo di portare Lady Gaga a “Quelli Che Il Calcio”, segnando l’esordio italiano della popstar. Tuttavia, ha anche commesso errori di valutazione, come nel caso di Mahmood e Serena Brancale.

Serena Brancale, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha riflettuto sul suo casting a X Factor avvenuto molti anni fa. Ha rivelato che, durante il provino, Ventura le aveva detto di non piacerle, esprimendo un giudizio negativo sul suo abbigliamento. “Menomale”, ha commentato Brancale, “perché quella bocciatura mi ha portata a studiare di più”. La cantante ha scherzato dicendo che non indosserà mai più il vestito che non piaceva a Simona.

Brancale ha anche sottolineato che nel 2009, quando provò per X Factor, non fu compresa da Ventura, che le disse di essere “poco credibile”. Nonostante la bocciatura, Brancale prosegue la sua carriera e oggi si sente pronta a riconsiderare l’opinione di Ventura. Recentemente si è tornati a parlare dell’episodio, suscitando curiosità su un possibile incontro musicale tra le due.

