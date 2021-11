Simona Ventura è stata assolta dall’accusa di evasione fiscale.

La conduttrice, dopo aver scoperto la sentenza del giudice della sezione penale di Milano, Sandra Saba, ha così commentato sui social:

Simona Ventura si è poi scagliata contro il fango che le è stato gettato addosso da “social e blog” che l’hanno ferita.

“Ora che tutto è dietro le spalle, vorrei fare delle precisazioni:

a) Ho sempre nutrito profonda fiducia nel sistema giudiziario italiano, fatto di tre gradi di giudizio, che permettono ad una persona di difendersi.

b) Non ho mai commesso nessun reato.

c) Il fango che, in fase preliminare, mi è arrivato addosso dal mondo dei social e dei blog, mi ha ferito nel profondo. Le accuse che arrivano dai famosi e celeberrimi ‘leoni da tastiera‘ fanno male, soprattutto a chi (come me) sa di essere innocente.

d) Quando uno è indagato scatta immediamente la presunzione di colpevolezza mentre quella di innocenza non viene mai considerata”.