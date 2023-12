Simona Ventura confessa: “Violenza psicologica, finita in un buco nero”

Momento molto toccante per Simona Ventura, che ieri sera nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha parlato di un periodo buio della sua vita “vicino a un momento di depressione” causato da “catene sentimentali” che l’avrebbero sminuita e le avrebbero fatto violenza psicologica. Ovviamente Super Simo non ha fatto nomi, ma sappiamo solo che il suo periodo buio è stato – come dichiarato in puntata – dal 2011 al 2018.

“Ho pensato di raccontare questo periodo della mia vita. Fino al 2011 la mia vita era infelice dal punto di vista privato perché mi sentivo sola. Il lavoro andava alla grande! Tre programmi, tutte le luci della ribalta. Poi, senza accorgermene, mi sono trovata con delle catene sentimentali addosso. – ha continuato Simona Ventura – C’era una persona che mi sminuiva, mi ha prosciugato della mia identità. Avere accanto una persona che ti sminuisce continuamente. Alla fine ci credi anche di non valere niente. La violenza psicologica ti toglie le forze e forse, anche in quel momento lì, senza essermene resa conto sono caduta in quella cosa”.

Simona Ventura: “Mi ero completamente isolata”

“Mi ero completamente isolata. Questo buco nero lo vedo vicino a un momento di depressione. C’è un momento nero della mia vita che non ho riconosciuto fino ad adesso. Dal 2011 al 2018. Il lavoro è diventato meno. E mi sono allontanata anche dai miei figli, mi sono sentita in colpa. L’incidente di Nicolò è stato un segnale, l’ho vissuto come uno “sveglia, cambia la tua vita”. Avevo toccato il fondo. Ora sono felice. Ce l’ho fatta!”

In studio la Ventura ha poi aggiunto: “Sono finita in un buco nero e io volevo reagire, anche se non riuscivo, quella cosa di Nicolò mi ha dato la forza. Voi a casa, trovate la forza dentro di voi, chiedete aiuto!“.