Simona Ventura questa sera sarebbe dovuta essere ospite della finale del Festival di Sanremo, ma come dichiarato ieri mattina durante la consueta conferenza stampa tenuta da Amadeus, la conduttrice ha contratto il Covid-19.

“Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”.

Questo il commento di Simona Ventura arrivato qualche ora dopo:

“Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo, sono risultata positiva, anche se asintomatica . Grazie amico mio Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa. A presto”.