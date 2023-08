Simona Ventura, ammissione sulla carriera: “Me ne sono pentita amaramente”

Vincitrice di un concorso di bellezza, conduttrice di successo, testimonial, autrice di libri, concorrente di reality, coach e giudice in diversi reality, nella sua lunga carriera Simona Ventura ha fatto di tutto e non si è quasi mai pentita di nessuna delle sue scelte, anche quelle più inaspettate e azzardate, eppure c’è una cosa che cambierebbe nel suo passato professionale.

Ospite del podcast Gurulandia, Simona ha rivelato di aver detto di no alla pubblicità del provolone Auricchio: “Se mi sono pentita di qualcosa? Devo dire di sì, ho rifiutato di fare una cosa e di questa mi sono pentita amaramente dopo del tempo. Ho detto di no ad una pubblicità del provolone Auricchio. Se ho detto di no è perché ai tempi io le cose da mangiare non le volevo fare. Facevo le macchine, ho fatto H3G, il primo videofonino, adesso è talmente normale. Ho fatto Omnitel, parliamo dell’anteguerra, ma anche delle auto. Però assolutamente no alle roba da mangiare. E mi ricordo che il mio agente pianse perché rifiutai il provolone Auricchio“.

Per fortuna Super Simo non ha detto di no a Pittarosso e ci ha così regalato l’iconico ‘scarpe a più non posso’…

Simona Ventura su X Factor e L’Isola dei Famosi.