Simona Ventura alla guida di un adventure game su Rai2, poi ricorda Agon Channel

Simona Ventura un decennio fa decise di volare in Albania per prendere parte alla nascita della rete televisiva Agon Channel, un progetto ambizioso che aveva nel proprio team anche con Pupo, Monica Setta, Sabrina Ferilli, Maddalena Corvaglia e altri volti nazional popolari.

Nonostante il grande investimento il progetto fallì e chiunque abbia lavorato per quella rete ora tende a non parlarne. Super Simo è però l’eccezione che conferma la regola. Intervistata da DavideMaggio.it in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai ha infatti ricordato tutti i broadcaster per cui ha lavorato. Agon Channel compresa.

“La Rai mi ha portato fortuna, è sempre stata la mia casa anche se io ho preso il meglio da tutti i broadcaster con i quali ho lavorato: praticamente tutti. Ci tengo a ricordare Sky. che mi ha dato delle opportunità pazzesche, ci tengo a ricordare Mediaset con la quale ho fatto delle cose bellissime e per questo ringrazio Mediaset e Maria De Filippi che mi ha fatto lavorare in un momento difficile per me, le sarò sempre riconoscente. E poi anche Agon Channel, perchè no. E’ stata un’esperienza che mi è piaciuta moltissima”.

Simona Ventura conduttrice nel 2025 di un adventure game

Simona Ventura, nonostante abbia dichiarato che sarebbe in grado di far rinascere L’Isola dei Famosi, il prossimo anno ha già in cantiere un progetto con la Rai.

“Non è un reality, la Rai non li può avere. Ora non posso dire niente ancora. Non posso dire niente, lo saprete stasera. Non posso dire niente, non mi fate buttare fuori dalla Rai!”.

In occasione dei Palinsesti Rai, Fabrizio Biggio ha poi spoilerato che si tratterebbe di un adventure game. A tal proposito Giuseppe Candela, in tempi non sospetti, lo aveva anticipato: “Rai2 avrebbe deciso di puntare in prima serata su Simona Ventura. E forte del suo lungo curriculum, vorrebbe rispolverare un genere a lei congeniale: i reality show. Si starebbe lavorando per la prossima stagione a un programma originale itinerante prodotto dalla società Banijay. Un progetto ancora in fase embrionale. Previsti incontri decisivi nelle prossime settimane“.