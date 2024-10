Simona Tagli difende Shaila Gatta da Beatrice Luzzi: “Il gioco che ha fatto l’anno scorso!”

Simona Tagli, all’interno della Casa del Grande Fratello, aveva esternato i suoi sentimenti per Beatrice Luzzi, ma la situazione è cambiata dopo che l’attrice ha rifiutato di continuare l’amicizia una volta finito il reality. Da grande fan, Simona è diventata una sua severa critica. Recentemente, durante un ospitata nel salotto di Cecilia Capriotti su 361 Magazine, ha attaccato Beatrice.

Simona ha difeso Shaila Gatta, una ballerina che ha subito critiche da parte della Luzzi durante una performance. Tagli ha sottolineato come Shaila meriti supporto per il suo talento, nonostante le riserve espresse da Beatrice, dichiarando che danzare così bene non significa essere irrispettosi nei confronti degli uomini nel reality. Ha anche ricordato che Beatrice l’anno precedente aveva partecipato a un gioco più audace con altri concorrenti, insinuando che le critiche rivolte a Shaila fossero ipocrite.

In una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Simona ha espresso la sua delusione nei confronti di Beatrice, affermando: “Non posso iniziare in un altro modo questa lettera. […] Ho capito che tu sei tutto e il contrario di tutto”. Ha criticato il comportamento variabile di Beatrice, citando un episodio in cui quest’ultima aveva riaccolto persone che l’avevano offesa, incluso Giuseppe Garibaldi.

Simona si è sentita tradita, affermando di aver idealizzato una persona che credeva di poter considerare un’amica all’esterno della casa, ma che ora ritiene non esista. Ha raccontato di aver ricevuto solo alcuni messaggi formali e vaghi da parte di Beatrice, definendoli “parole vuote”. In conclusione, Simona ha affermato di voler voltare pagina, augurando a Beatrice fortuna, ma ribadendo che non c’era nulla di personale.

Le tensioni tra Simona e Beatrice evidenziano dinamiche complesse che si sviluppano all’interno dei reality show, dove le relazioni possono cambiare rapidamente e le delusioni possono sorgere tra i concorrenti. La questione di come si interagisce con talenti come Shaila Gatta e i conflitti personali rendono la narrazione particolarmente interessante.